Федоров о «Русской пятерке»: «Было ощущение спортивного кайфа. В плане стиля школы СССР мы дали что-то новое всему мировому хоккею, показали, как еще можно играть»

Сергей Федоров считает, что «Русская пятерка» показала миру новый хоккей.

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов , нападающие Сергей Федоров , Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов .

В 1997 году все 5 хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

«Было ощущение спокойствия, спортивного кайфа от хоккея и уверенности в том, что мы победим. Для такого гениального тренера, как Скотти Боумэн, советский хоккей не был в новинку, но ему импонировал тот факт, что мы представляли разные поколения, имели разный, можно сказать, трудовой стаж.

И он в один прекрасный момент решился на этот эксперимент, и у нас сразу все стало получаться. Нам очень нравилось играть вместе, мы получали удовольствие. Наши соперники же, естественно, не были рады, что мы их обыгрывали.

Согласен, что в плане игры и стиля советской хоккейной школы мы дали что-то новое всему мировому хоккею, показали, как еще можно играть в хоккей. Мы не хотели отдавать шайбу просто так. Мы хотели контролировать ее и сделать из этого опасный момент», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта».