  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Федоров о «Русской пятерке»: «Было ощущение спортивного кайфа. В плане стиля школы СССР мы дали что-то новое всему мировому хоккею, показали, как еще можно играть»
1

Федоров о «Русской пятерке»: «Было ощущение спортивного кайфа. В плане стиля школы СССР мы дали что-то новое всему мировому хоккею, показали, как еще можно играть»

Сергей Федоров считает, что «Русская пятерка» показала миру новый хоккей.

28 октября 1995 года в составе «Детройта» впервые на лед в матче НХЛ вышли сразу пять россиян: защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, нападающие Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

В 1997 году все 5 хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли вместе с клубом.

«Было ощущение спокойствия, спортивного кайфа от хоккея и уверенности в том, что мы победим. Для такого гениального тренера, как Скотти Боумэн, советский хоккей не был в новинку, но ему импонировал тот факт, что мы представляли разные поколения, имели разный, можно сказать, трудовой стаж.

И он в один прекрасный момент решился на этот эксперимент, и у нас сразу все стало получаться. Нам очень нравилось играть вместе, мы получали удовольствие. Наши соперники же, естественно, не были рады, что мы их обыгрывали.

Согласен, что в плане игры и стиля советской хоккейной школы мы дали что-то новое всему мировому хоккею, показали, как еще можно играть в хоккей. Мы не хотели отдавать шайбу просто так. Мы хотели контролировать ее и сделать из этого опасный момент», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
logoИгорь Ларионов
logoНХЛ
logoСергей Федоров
Р-Спорт
logoСкотти Боумэн
logoВячеслав Козлов
logoВладимир Константинов
logoсборная СССР
logoДетройт
logoВячеслав Фетисов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о «Русской пятерке» в «Детройте»: «Революция в хоккее. Ее создание задало новый тренд игры и внесло новую философию в НХЛ. Те идеи используются и по сей день»
сегодня, 07:30
Фетисов о «Русской пятерке»: «Соперники просили тренера: «Может, не будешь нас выпускать против них?» В «Чикаго» звезды говорили: «Не хочу выходить против русских – выглядим дурачками»
вчера, 17:44
Дмитрий Миронов о том, вспоминают ли в Америке «Русскую пятерку» из «Детройта»: «Не видел и не слышал. Видимо, после февраля 2022 года это никому не нужно. Русских не очень жалуют»
24 октября, 06:46
Грималди о Ларионове: «Легенда. Настоящий Профессор, мне бы многому хотелось у него научиться. Я фанат «Детройта», мне нравился его стиль игры»
4 октября, 21:56
Ларионов о поражении СКА от «Авангарда»: «В тренерскую зашли гости – из спонсоров. Сказал им, что даже в «Детройте», где было 10 будущих членов Зала славы, мы проигрывали»
24 сентября, 06:40
Главные новости
Бедард о «Лос-Анджелесе» после 1:3: «Они играют очень скучно, сидят в обороне и затрудняют вход в зону. Хороший опыт для «Чикаго»
1 минуту назад
Журналист Ерыкалов о «Сибири»: «Коллектив не принял Буцаева – настроения довольно мрачные. Несколько лидеров уже запрашивают обмен»
13 минут назад
КХЛ. «Авангард» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Адмирал», «Нефтехимик» сыграет с «Барысом»
35 минут назад
Ларионов о «Русской пятерке» в «Детройте»: «Революция в хоккее. Ее создание задало новый тренд игры и внесло новую философию в НХЛ. Те идеи используются и по сей день»
сегодня, 07:30
Сушинский о СКА: «Игры нет, играют неинтересно. Мне пока не очень интересно смотреть. С таким составом веры в команду нет»
сегодня, 07:15
Ковальчук о международном бане России: «В футболе проще – есть Южная Америка, сербы, венгры. В хоккее – только Европа и Северная Америка. У профи политика не особо влияет на отношения»
сегодня, 06:58
Плющев о «Шанхае»: «В СССР такая команда-выскочка была бы обречена. А сейчас пара пятерок приличных мастеров уровня АХЛ – и КХЛ с миллиардами отдыхает»
сегодня, 06:35
Капризов набрал 400 очков в НХЛ в 329 матчах – быстрее всех в истории «Миннесоты». Он делит с Паризе 4-е место в списке лучших бомбардиров клуба, до 2-й строчки – 38 баллов
сегодня, 05:45
Джек Хьюз, Шайфли и Пинто лидируют в гонке снайперов НХЛ – у всех по 8 шайб в 9 играх
сегодня, 04:50
НХЛ. «Тампа» одолела «Вегас», «Виннипег» уступил «Юте», «Рейнджерс» пропустили 5 голов от «Калгари», «Нью-Джерси» победил «Колорадо»
сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Вязовой, Калдис и Тодд – лучшие игроки недели в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок
25 минут назад
«Лада» подписала просмотровый контракт с Гуркиным. У защитника 605 игр в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 07:40
Салливан о «Рейнджерс» после 1:5 от «Калгари»: «Мы не в лучшей форме, надо найти способ выбраться. Все начинается в внимания к деталям в обороне, сегодня были вопиющие ошибки»
сегодня, 06:50
Подколзин против «Ванкувера»: передача, 3 броска, 2 хита, 2 потери и «+2» за 15:11. У форварда «Эдмонтона» 5 очков в 10 играх в сезоне
сегодня, 06:22
Джек Хьюз с дублем в ворота «Колорадо», Селебрини с 1+2 и Коулмэн с дублем в ворота «Рейнджерс» – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:55
Гол Гюнтера принес «Юте» 7-ю победу подряд – над «Виннипегом». У форварда 4 победные шайбы в сезоне – делит лидерство в НХЛ с Джарвисом
сегодня, 05:30
18-летний Миса забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Второй номер драфта-2025 вошел в топ-5 самых молодых авторов дебютного гола в истории «Сан-Хосе»
сегодня, 04:58
Михеев получил травму в матче с «Лос-Анджелесом» и может пропустить несколько дней. У него ассист при шайбе Бедарда, 2 хита, 2 перехвата и «+1» за 11:55
сегодня, 04:34
Гавриков при 1:5 с «Калгари»: передача, 3 броска, 5 блоков и 1 перехват за 24:04 при нейтральной полезности
сегодня, 03:46
«Калгари» прервал серию из 8 поражений, обыграв «Рейнджерс» (5:1). Команда Салливана идет последней на Востоке, проиграв 6 из 7 последних матчей
сегодня, 03:10