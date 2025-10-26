Купер о 1000 очках Кучерова: «Никита – один из величайших, если не самый великий игрок в истории «Тампы». У него многое впереди»

Джон Купер высказался о 1000 набранных очков Никиты Кучерова.

Форвард «Тампы » отметился двумя результативными передачами в домашней игре против «Анахайма» (4:3). Теперь на его счету 1001 (359+642) очко в 809 матчах.

«Для меня было честью стоять на скамейке и смотреть, как он набирает 1000 очков. Кажется, будто он только вчера начинал в НХЛ . Но он особенный, совершенно уникальный игрок.

Он войдет в историю как один из величайших игроков, если не самый великий игрок в истории этой франшизы. У него еще многие впереди», – сказал главный тренер «Тампы».