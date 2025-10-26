Форвард «Шанхая» Вагнер о морозах в России: «Меня таким не испугать, я из Канады»

Остин Вагнер не боится морозов в России.

«Русские морозы? Я из Канады, так что для меня это нормально, меня таким не испугать (смеется). Еще я год играл в Швейцарии, понимаю, какая здесь погода. На севере солнца немного, но мне комфортно», – сказал форвард «Шанхая ».

28-летний Вагнер в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ вышел на лед в восьми матчах, забросил две шайбы и отдал результативную передачу.