Форвард «Шанхая» Вагнер о морозах в России: «Меня таким не испугать, я из Канады»
Остин Вагнер не боится морозов в России.
«Русские морозы? Я из Канады, так что для меня это нормально, меня таким не испугать (смеется). Еще я год играл в Швейцарии, понимаю, какая здесь погода. На севере солнца немного, но мне комфортно», – сказал форвард «Шанхая».
28-летний Вагнер в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ вышел на лед в восьми матчах, забросил две шайбы и отдал результативную передачу.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости