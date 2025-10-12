Форвард «Шанхая» Вагнер о Петербурге: «Красивый город с богатой культурой и наследием. Пока посещаю все, что могу»

Форвард «Шанхая» Остин Вагнер поделился мнением о Санкт-Петербурге.

28-летний хоккеист подписал контракт с китайским клубом в конце сентября. На его счету 4 матча и 3 (2+1) очка в FONBET чемпионате КХЛ.

«Красивый город с богатой культурой и наследием. Пока что посещаю все, что могу. Я много играю в игры, поэтому просто стараюсь больше выходить на улицу.

Я не знаю, что можно еще посетить. Просто погуляю по городу и найду какие-нибудь интересные места», – сказал нападающий «Шанхая » Остин Вагнер .

Форвард «Шанхая» Вагнер о КХЛ: «Вторая лига мира. В НХЛ самые топовые игроки, нет возможности безнаказанно допустить ошибку. Уровень примерно одинаковый»