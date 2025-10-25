Форвард «Шанхая» Вагнер о еде в России: «Можно поднабрать лишних килограммов. Сначала идут сырники, затем красный суп – борщ. Ешь со сметаной, и перед глазами все плывет от вкуса»

Остин Вагнер поделился мыслями о еде в России.

– Вся эта политика – вообще не для меня. Я могу лично сказать от себя, что, конечно, и в США, и в Канаде могут очертить зону КХЛ опасной для нас – просто надо быть мудрым.

Я думаю, Питер – один из тех городов, который является самым красивым из всех, что я видел в своей жизни. Люди какие-то добрые, без заморочек, я еще и подсел на местную еду (сментся).

– Мне кажется, только немой легионер не сказал о еде. Тебя что так поразило-то?

– Да у вас тут можно поднабрать лишних килограммов (улыбается).

Давай так: сначала идут сырники, затем этот ваш красный суп – борщ. Ты его ешь со сметаной, и перед глазами как будто всн плывет от разрывного вкуса (смеется), – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс » Остин Вагнер.

