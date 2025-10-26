Форвард «Шанхая» Вагнер: «Все в мире знают о Санкт-Петербурге – в США и Канаде точно. Счастлив, что получил возможность жить в таком месте с богатой историей»

Остин Вагнер высоко отозвался о Санкт-Петербурге.

«Я могу сказать – это прекрасный город. Все в мире знают о Санкт-Петербурге, в США и Канаде точно, я рад быть здесь и счастлив, что получил возможность жить в таком месте с богатой историей», – сказал форвард «Шанхая ».

28-летний Вагнер в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ поучаствовал в восьми матчах, в которых забросил две шайбы и отдал результативную передачу.