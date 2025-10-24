Лабанк о «СКА-Арене»: «Лучше многих в НХЛ. Невероятные условия для игроков – баня, холодная ванна, джакузи. Раздевалка такая большая, что в ней можно потеряться»
29-летний нападающий стал игроком «Шанхая» в начале октября. За карьеру он провел 542 игры в НХЛ.
– Что скажете про «СКА-Арену»? Она сравнима с аренами НХЛ?
– Разумеется, она даже лучше, чем многие арены в НХЛ! Очень красивая, впечатляющая. Честно, это одна из лучших арен, а возможно, и в принципе лучшая арена из тех, на которых я когда-либо играл.
Невероятные условия для игроков: баня, холодная ванна, джакузи. Раздевалка, в которой есть все необходимое – она такая большая, что можно в ней даже потеряться. Я еще молчу про ее размер, вместимость, условия для зрителей.
Одна эта арена – уже аргумент в пользу того, чтобы принять предложение «Шанхая», – сказал форвард «Шанхая» Кевин Лабанк.
