Плющев о СКА: «Ларионов никого не подпускал к комплектации команды, состав был заложен неправильно. Будет очень сложно все исправить»

Владимир Плющев заявил, что СКА неправильно собрал состав.

Армейцы проиграли 8 из 9 последних матчей в FONBET КХЛ и занимают девятое место в Западной конференции.

«Чтобы ответить, может ли СКА исправить ситуацию, надо быть в команде, понимать внутреннюю кухню. Я уже говорил, что изначально было многое неправильно заложено, в том числе комплектация состава.

Не припомню столь неудачного старта, даже у команд, которые обычно обитают во второй половине таблицы. Исправить все это по ходу сезона будет очень сложно. Не знаю, возможно ли это в принципе.

Очевидно, что комплектация команды была полностью согласована с главным тренером, он к этому вопросу никого не подпускал. В том числе освободились от многих игроков.

Наверное, «со своим уставом заходить в чужой монастырь» не совсем правильно, можно все делать постепенно. А в итоге была спешка, связанная непонятно с чем, и теперь команда выглядит не так, как хотелось бы», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Максим Сушинский: «СКА совершенно не играет. В обороне пожар, вратарская линия слабая. Кандидатуры для смены тренера в данный момент не вижу»