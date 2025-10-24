Быков о 9-м месте СКА на Западе: «Не стоит говорить о кризисе. Идет рабочий процесс, в команде много молодежи. Но тренерскому штабу нужно хорошенько поработать»

Вячеслав Быков не считает ситуацию в СКА кризисом.

Команда под руководством Игоря Ларионова потерпела 8 поражений в последних девяти играх.

С 16 очками в 17 играх клуб из Санкт-Петербурга занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«На мой взгляд, не стоит употреблять такой термин, как «кризис». Сезон длинный, в данный момент идет рабочий процесс. Тем более что в команде много молодежи, им нужно время для совершенствования игры.

При должной аналитической работе и правильном выстраивании процесса развития команда будет улучшать игру и приобретать необходимый опыт для важных матчей в плей‑офф.

Но в плей‑офф еще необходимо попасть! В связи с этим тренерскому штабу нужно хорошенько поработать», – сказал бывший тренер СКА и сборной России.