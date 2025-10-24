  • Спортс
  • Дмитрий Миронов о ДТП с Фетисовым, Константиновым и Мнацакановым в 1997-м: «Водителя должны были наказать строже. За проезд в пьяном виде сажают – с этим строго и в России, и в США»
Дмитрий Миронов о ДТП с Фетисовым, Константиновым и Мнацакановым в 1997-м: «Водителя должны были наказать строже. За проезд в пьяном виде сажают – с этим строго и в России, и в США»

Дмитрий Миронов высказался о ДТП с участием россиян в Детройте в 1997-м.

Автокатастрофа произошла 13 июня 1997 года в пригороде «Детройта». Лимузин на скорости около 100 км/ч врезался в дерево, в нем находились Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и Сергей Мнацаканов.

Фетисов получил ушибы, Константинов более месяца пролежал в коме после черепно-мозговой травмы, у Мнацаканова парализовало нижнюю часть туловища.

– Как вы узнали об ужасном ДТП, которое произошло с Фетисовым, Константиновым и Мнацакановым? Связывались ли вы потом с кем-то из российских ребят в «Детройте»?

– Я узнал об этом в СМИ, по телевизору показывали в тот же день. На следующий день никому нельзя было дозвониться, я с Козловым потом общался, спрашивал, что произошло.

– Удивились ли вы тому, что водителю лимузина, в котором ехали Фетисов, Константинов и Мнацаканов, вынесли мягкий приговор (девять месяцев заключения – Спортс’‘), учитывая лишение его прав за употребление алкоголя и наркотиков?

– Не мне об этом говорить, но наказание, конечно, должно было быть строже. По идее, в тюрьму сажают за любой проезд в пьяном виде, с этим строго и в России, и в Америке. Я был тогда расстроен, что дали ему так мало.

– Видели ли вы Константинова, когда ему в 1998 году во время награждения «Детройта» дали Кубок Стэнли и он вместе с командой сделал круг почета? Как это тогда ощущалось эмоционально и виделись ли вы с ним потом?

– Так было задумано, что он должен был быть на льду вместе с нами. Он прилетел в Вашингтон. Его привозили еще на наши домашние матчи во время сезона.

– Какие тогда были у него эмоции?

– Я думаю, в тот момент он еще не осознавал, что происходит. Он радовался, улыбался, но ему было тяжело.

– Как давно вы общались с Константиновым, его родными?

– Я общался с его женой, переписывались, но это было лет 10 назад, а потом связь пропала. Мы навещали и его, и Сергея года три-четыре назад, поехали с Николаем Борщевским семьями к Мнацаканову (он скончался в августе 2024 года от онкологического заболевания – Спортс’‘). Повидались, поговорили, поужинали, – сказал бывший хоккеист «Детройта» Дмитрий Миронов.

«Ему говорили: не бей тафгаев и Гретцки. Он выходил и лупил всех без разбора». 25 лет назад авария сломала жизнь Владимира Константинова

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
