Канцеров о «Чикаго»: «Интерес ко мне есть, созваниваемся раз в месяц. Сейчас у меня контракт с «Металлургом», я должен отработать»

Роман Канцеров заявил, что к нему есть интерес у «Чикаго».

21-летний форвард «Металлурга » набрал 20 (12+8) очков за 19 матчей в текущем сезоне FONBET КХЛ. «Чикаго » выбрал его под 44-м номером на драфте НХЛ-2023.

– В прошлом сезоне вы говорили, что из «Чикаго» звонят не так часто, так как был еще год контракта. Сейчас стали регулярнее связываться?

– Пока нет. Раз в месяц созваниваемся. Они разбирают моменты, подсказывают, как в атаке сыграть. Но все же системы там и у нас – разные. Я должен иметь в виду, что там ко мне есть интерес.

А сейчас у меня контракт тут, я должен отработать. У нас одна задача, мы должны ее выполнить, – сказал нападающий «Металлурга» Роман Канцеров .

