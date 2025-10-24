Миронов после 0:5 от «Динамо»: «Дерби есть дерби. У меня сейчас эмоции, злость, в любом случае «Спартак» будет злее»

Андрей Миронов высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» (0:5) в FONBET КХЛ.

– Это дерби, все прекрасно понимают, что за игра, какой должен быть настрой. Много шайб пропустили в меньшинстве, был не наш день. Лучше могли сыграть, только если бы забили голы. Впереди пять игр с ними, думаю, игра будет другая.

– 0:5 – счет по игре?

– Думаю, если бы мы забили любой гол, все сложилось бы по‑другому. В равных составах были моменты, просто где‑то не повезло, не хватило мастерства или напора.

– Ощущался особый настрой «Динамо» на «Спартак»?

– Нет, они так же играли. Мы настраивались по‑другому, но нам не повезло.

– Можно сказать, что это поражение сделало команду злее?

– Дерби есть дерби. У меня сейчас эмоции, злость, в любом случае будем злее. Не знаю людей, которые выносят поражения, им наверное не стоит играть в командные виды спорта, нельзя переваривать поражения и выходить с улыбкой, – сказал защитник красно-белых.