«Спартак» вел 3:1 у «Шанхая», потом уступал 3:6 и на 59:48 перевел игру в овертайм. Команда Жамнова победила по буллитам, у Локхарта 3 очка и победный гол

«Спартак» и «Шанхай» сделали по камбэку в рамках одного матча.

«Шанхай Дрэгонс » уступили «Спартаку » (6:7 Б) в гостевом матче FONBET КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова открыла счет уже на 4-й минуте, а затем вела со счетом 3:1 до отметки 37:00. «Шанхай» сравнял счет в конце второго периода, а в третьем забросил еще три шайбы, на которые красно-белые ответили тремя своими голами.

В овертайм игру перевел Герман Рубцов , когда на табло было 59:48. В серии буллитов точнее был «Спартак» – единственный гол на счету Люка Локхарта.

Лучшие моменты матча смотрите здесь.

В составе гостей 3 (0+3) очка набрал нападающий Кевин Лабанк , на счету форвардов Ника Меркли (1+1), Борны Рендулича (1+1) и Райана Спунера (0+2) по 2 балла.

У москвичей 2 (0+2) очка набрал Джоуи Кин, Люк Локхарт (1+2) и Нэйтан Тодд (2+1) выбили по 3 балла.

Команда Жерара Галлана проиграла дважды подряд, набрала 22 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Спартак » выиграл дважды кряду, имеет 21 балл и идет 5-м на Западе.

