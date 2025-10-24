«Торонто» перевел Уолла в долгосрочный список травмированных. Голкипер взял отпуск по семейным обстоятельствам в сентябре

«Торонто» отправил Джозефа Уолла в долгосрочный список травмированных.

27-летний голкипер взял отпуск по семейным обстоятельствам в конце сентября и не участвовал в матчах текущего регулярного чемпионата. Сроки возвращения Уолла все еще неизвестны.

В прошлом сезоне он провел 42 матча в регулярном чемпионате и отражал 90,9% при коэффициенте надежности 2,73. В плей-офф у вратаря «Торонто » 7 игр и 88,6% сэйвов при коэффициенте надежности 3,56.

