  • Форвард «Шанхая» Лабанк: «Между КХЛ и АХЛ, выберу КХЛ – это вторая лига мира. Здесь хотят играть в хоккей, нежели биться – другой стиль, но мне он комфортен»
Форвард «Шанхая» Лабанк: «Между КХЛ и АХЛ, выберу КХЛ – это вторая лига мира. Здесь хотят играть в хоккей, нежели биться – другой стиль, но мне он комфортен»

Кевин Лабанк из «Шанхая» назвал КХЛ второй лигой мира.

29-летний форвард стал игроком китайского клуба в начале октября. За карьеру он провел в НХЛ 542 игры и набрал 251 очко.

– Что думаете об уровне игры в КХЛ после нескольких проведенных в лиге матчей?

– Он очень высокий. Много мастеровитых игроков, видно, что ребята хотят скорее играть в хоккей, нежели биться. Меньше ударов, больше игры с шайбой, мне это нравится. Не говорил бы, что лучше или хуже, просто это отличается от Северной Америки, от НХЛ. Другой стиль, но мне он комфортен.

– Уровень КХЛ выше, чем уровень АХЛ?

– Думаю, да, уровень достойный, это вторая по силе лига в мире, ребята здесь мастеровитые. Они именно что хотят играть в хоккей, видны талант и хоккейный интеллект.

– Лучше играть в хорошей команде в КХЛ и приносить результат, чем ездить между АХЛ и НХЛ?

– Разумеется. Если выбирать между АХЛ и КХЛ, то я выберу КХЛ, – сказал нападающий «Шанхая» Кевин Лабанк.

Лабанк о «СКА-Арене»: «Лучше многих в НХЛ. Невероятные условия для игроков – баня, холодная ванна, джакузи. Раздевалка такая большая, что в ней можно потеряться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
