Баландин о «Тракторе»: «Уже есть тревожные звоночки. Наступает момент, когда пора делать какие-то оргвыводы. Не нравится слабая игра вратарей и защитников»
Команда под руководством Бенуа Гру проиграла 3 из 4 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ. С 20 очками в 19 играх челябинцы идут на 6-м месте в Восточной конференции.
«Мне не нравится слабая игра вратарей и защитников «Трактора». В целом команда не показывает яркую игру. Возможно, что-то не так с физической подготовкой.
В Екатеринбурге «Трактор» заметно уступал «Автомобилисту» в скорости. Команда потеряла тонус и находится в плохом и моральном, и физическом состоянии.
Если так будет продолжаться и дальше, то будет стоять вопрос с попаданием «Трактора» в восьмерку. А за последние годы в Челябинске привыкли к победам команды. Поэтому наступает момент, когда пора делать какие-то оргвыводы.
Тревожные звоночки уже есть. А кого менять, игроков или тренеров, это должно решать руководство», – сказал бывший директор «Трактора».