Баландин о «Тракторе»: «Уже есть тревожные звоночки. Наступает момент, когда пора делать какие-то оргвыводы. Не нравится слабая игра вратарей и защитников»

Андрей Баландин высказался о неудачах «Трактора».

Команда под руководством Бенуа Гру проиграла 3 из 4 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ. С 20 очками в 19 играх челябинцы идут на 6-м месте в Восточной конференции.

«Мне не нравится слабая игра вратарей и защитников «Трактора». В целом команда не показывает яркую игру. Возможно, что-то не так с физической подготовкой.

В Екатеринбурге «Трактор» заметно уступал «Автомобилисту » в скорости. Команда потеряла тонус и находится в плохом и моральном, и физическом состоянии.

Если так будет продолжаться и дальше, то будет стоять вопрос с попаданием «Трактора» в восьмерку. А за последние годы в Челябинске привыкли к победам команды. Поэтому наступает момент, когда пора делать какие-то оргвыводы.

Тревожные звоночки уже есть. А кого менять, игроков или тренеров, это должно решать руководство», – сказал бывший директор «Трактора ».