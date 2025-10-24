  • Спортс
Голышев о 1-й игре после отстранения за допинг: «Очень скучал, был рад увидеть знакомые лица на трибунах. Спасибо тренерам «Автомобилиста» за подготовку»

Анатолий Голышев поделился мнением о первом матче в FONBET КХЛ после отстранения.

«Автомобилист» дома победил «Трактор» (5:3) в игре FONBET КХЛ. Голышев провел первый матч с апреля, он отбывал дисквалификацию на 6 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

– Вы провели на льду 9 минут 17 секунд. Самое то, чтобы вкатиться в матч?

– Я думаю, да. На самом деле, чувствовал себя хорошо. Может быть, помогли эмоции. Но меня очень хорошо готовили в клубе.

Отдельное спасибо нашему тренеру по ОФП Алексею Рябкову, а также тренеру Александру Гольцу, потому что они мной занимались. Конечно, как и весь тренерский штаб – но они двое особенно много со мной занимались. Я за это очень благодарен.

– Что вам говорили жители Екатеринбурга, которых вы встречали в городе, видели на трибунах?

– Я старался от этого до матча абстрагироваться. Понятно, это все в голове сидит, но стараешься не думать об этом. Днем я не спал от всех этих мыслей, но очень был рад увидеть знакомые лица на трибунах. Очень скучал по этому.

Просто получал удовольствие, начиная с разминки, – сказал форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
