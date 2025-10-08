«Шанхай» подписал контракт с Лабанком на год. У экс-форварда «Сан-Хосе» и «Коламбуса» 542 игры и 251 очко в НХЛ

«Шанхай» подписал контракт с Кевином Лабанком.

Соглашение с 29-летним американским нападающим рассчитано до конца сезона-2025/26.

По ходу карьеры Лабанк провел 542 игры в НХЛ с учетом плей-офф за «Сан-Хосе » и «Коламбус », набрав 251 (89+162) очко.

В прошлом сезоне на счету форварда 34 матча за «Коламбус» и 12 (2+10) результативных действий. Часть регулярки он пропустил из-за операции на плече.

Лабанк проходил просмотр в «Каролине», но клуб не предложил ему полноценный договор на текущий сезон.

Ранее сообщалось об интересе ЦСКА и минского «Динамо» к игроку.