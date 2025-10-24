Жамнов о драке Мальцева с Комтуа: «Я бы отреагировал так же, если бы был на льду. Это нормальная реакция»

Алексей Жамнов прокомментировал драку Михаила Мальцева с Максимом Комтуа.

Инцидент произошел в третьем периоде матча FONBET КХЛ между «Спартаком » и «Динамо » (0:5).

– Не считаете, что нужно было иначе реагировать на провокационный стиль игры Комтуа?

– Я считаю, это нормальная реакция. Если бы я был на льду, отреагировал бы так же.

– Как отреагировали на тайм‑аут Кудашова перед большинством при разгромном счете 5:0? В НХЛ такое считается провокацией.

– Я вообще на это не реагирую. Но в следующем матче привет передадим, обещаю, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .

