Жамнов о драке Мальцева с Комтуа: «Я бы отреагировал так же, если бы был на льду. Это нормальная реакция»
Алексей Жамнов прокомментировал драку Михаила Мальцева с Максимом Комтуа.
Инцидент произошел в третьем периоде матча FONBET КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» (0:5).
– Не считаете, что нужно было иначе реагировать на провокационный стиль игры Комтуа?
– Я считаю, это нормальная реакция. Если бы я был на льду, отреагировал бы так же.
– Как отреагировали на тайм‑аут Кудашова перед большинством при разгромном счете 5:0? В НХЛ такое считается провокацией.
– Я вообще на это не реагирую. Но в следующем матче привет передадим, обещаю, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Мальцев о драке с Комтуа: «Я заступился за партнера, да и «Спартак» надо было оживить – за 0:5 было стыдно. С его стороны это не то поведение, которое должно быть»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
