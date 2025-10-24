Мальцев о драке с Комтуа: «Я заступился за партнера, да и «Спартак» надо было оживить – за 0:5 было стыдно. С его стороны это не то поведение, которое должно быть»
Михаил Мальцев поделился мнением о драке с Максимом Комтуа.
Инцидент произошел в третьем периоде матча FONBET КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» (0:5).
– Я просто заступился за партнера, да и команду надо было оживить, счет был не такой, как хотелось, 5:0, было стыдно.
– Считаете действия Комтуа провокационными?
– Это его хоккей, есть такие игроки. Мы не обращали внимания, но надо было ему показать.
С его стороны это не то поведение, которое должно быть, но мы просто это принимаем, – сказал форвард «Спартака» Михаил Мальцев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
