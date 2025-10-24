Фетисов и Анастасия Чернобровина вошли в состав жюри премии «Рассвет». Ее организует Союз фотографов дикой природы для повышения экологической грамотности людей

Вячеслав Фетисов вошел в состав жюри премии «Рассвет».

Национальную премию организовывает Союз фотографов дикой природы. Она учреждена для поощрения авторов, коллективов и организаций, создающих проекты, которые способствуют повышению уровня экологической грамотности, демонстрируют важность бережного отношения к живой природе и развивают любые направления природной фотографии и других творческих индустрий (кинематограф, арт-дизайн, живопись и другие).

«В Подмосковье есть настоящие мастера, которые фотографируют природу, делают на основе снимков коллажи, видеоматериалы. Мы постоянно сотрудничаем с некоторыми из них, их фотографии используются для иллюстрирования Красной книги региона и других экологических изданий. Я приглашаю всех творческих людей к участию в премии «Рассвет», чтобы Подмосковье было достойно представлено на будущих выставках», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Фетисов вошел в состав жюри как председатель Всероссийского общества охраны природы. Помимо него, в жюри присутствует телеведущая Анастасия Чернобровина , а также ведущие фотографы дикой природы России.

Вячеслав Фетисов: «Я как политик сделал много полезного для России. Я узнаваем, популярен и уважаем среди коллег. Я не сижу и занимаю место, а работаю»