Юрзинов о расширенном составе «России 25» на КПК-2025: «В 90-х был парад отказов и больничных – не могли набрать игроков на турниры. Так что 53 кандидата – это отлично»

Владимир Юрзинов оценил предварительный состав «России 25» на КПК-2025.

В расширенный список на Кубок Первого канала-2025 вошли 53 хоккеиста.

– Как восприняли новость, что на Кубке Первого канала в этом году не будет сборной легионеров?

– Вы же знаете мою точку зрения – занимайтесь своим хоккеем! От сборной иностранцев нашему хоккею – ни тепло, ни холодно, она не нужна. В отличие от сборных Студенческой лиги, ВХЛ, МХЛ и так далее.

Не сомневаюсь ни секунды, что Кубок Первого канала станет у нас главным хоккейным событием всей зимы. Переезд турнира из столицы только добавит ему интриги. Как и выбранный город – Новосибирск, в котором гарантирован огромный интерес к нашей игре и к нашей сборной, к «России 25».

– В расширенном списке команды – 53 кандидата на поездку в Новосибирск. Не многовато ли?

– Наоборот, это очень хорошо, что такое большое количество игроков претендуют на попадание в команду. Конкуренция никогда никому не мешала – только помогала.

Знаете, я прошел через девяностые годы, через парад отказов и больничных листов. В то время иногда мы не могли набрать игроков на значимые турниры – приходилось не столько тренировать, сколько уговаривать. Так что 53 кандидата – это отлично! – сказал бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов .

