Ник Меркли об НХЛ: «Самый популярный русский после Овечкина – Капризов. За его игрой, скиллами приятно наблюдать»
Ник Меркли поделился мненим об Александре Овечкине и Кирилле Капризове.
«Конечно, сейчас Ови равных нет. Великий игрок всех времен. В НХЛ очень много классных хоккеистов из России.
Мне кажется, после Овечкина самый популярный русский, – это Капризов. Недавно он оформил крутую сделку с «Уайлд». Было много шума из-за всего этого, что тоже повысило интерес к его фигуре.
Капризов — один из самых удивительных игроков лиги, не только среди россиян. За его игрой, скиллами приятно наблюдать. Нет сомнения, что Капризов будет таким же популярным, как Овечкин», – сказал экс-нападающий «Нью-Джерси» Ник Меркли, ныне выступающий за «Шанхай».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
