Ник Меркли об НХЛ: «Самый популярный русский после Овечкина – Капризов. За его игрой, скиллами приятно наблюдать»

Ник Меркли поделился мненим об Александре Овечкине и Кирилле Капризове.

«Конечно, сейчас Ови равных нет. Великий игрок всех времен. В НХЛ очень много классных хоккеистов из России.

Мне кажется, после Овечкина самый популярный русский, – это Капризов . Недавно он оформил крутую сделку с «Уайлд». Было много шума из-за всего этого, что тоже повысило интерес к его фигуре.

Капризов — один из самых удивительных игроков лиги, не только среди россиян. За его игрой, скиллами приятно наблюдать. Нет сомнения, что Капризов будет таким же популярным, как Овечкин», – сказал экс-нападающий «Нью-Джерси» Ник Меркли , ныне выступающий за «Шанхай ».