  • «Шанхай» подписал контракт с Харпуром до конца сезона. Защитник играл в «Рейнджерс» при Галлане, у него 212 матчей в НХЛ за карьеру
«Шанхай» заключил соглашение с Беном Харпуром до конца сезона.

По ходу карьеры 30-летний защитник выступал за «Оттаву», «Нэшвилл» и «Рейнджерс» в НХЛ. На его счету 212 матчей с учетом плей-офф и 24 (2+22) очка.

В прошлом сезоне Харпур (198 см, 101 кг) сыграл 29 матчей за «Хартфорд Вулф Пэк», фарм-клуб «Рейнджерс», в АХЛ. В его активе было 5 (1+4) баллов.

За «Шанхай» Харпур будет выступать под номером 44.

«Добавляем габаритов и мощи нашей оборонительной линии. Харпур защитник с большим опытом выступления в НХЛ, хорошо знаком нашему главному тренеру Жерару Галлану, под руководством которого провел 42 матча за «Рейнджерс» в сезоне-2022/23.

Это игрок оборонительного плана, благодаря своему росту уверенно действует на пятачке и держит борьбу», – сказал генеральный менеджер «Шанхая» Игорь Варицкий. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
