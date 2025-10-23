  • Спортс
«Шанхай» анонсировал эко-акцию на игре с «Динамо»: «Вынеси мусор – получи подарок. Принеси свой пакет с пакетами»

«Шанхай» анонсировал эко-акцию на игре с московским «Динамо».

Матч FONBET чемпионата КХЛ пройдет 28 октября в Санкт-Петербурге.

«У каждого из нас дома есть много чего ненужного, до чего руки никак не доходят выбросить. Пожалуй, самое ненужное – это пакет с пакетами. Мы объявляем о старте новой акции: проведем матч на «СКА-Арене» с московским «Динамо» 28 октября под знаком раздельного сбора мусора!

Все просто: приходи на хоккей, принеси свой пакет с пакетами и получи подарок от «Шанхай Дрэгонс». Весь собранный пластик мы направим на производство специальной коллекции сувенирной продукции, с заботой об окружающем нас мире.

Вынеси мусор, получи подарок! С заботой о природе, ваши «Шанхай Дрэгонс», – сказано в сообщении пресс-службы китайского клуба.

Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Шанхая»
