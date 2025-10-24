  • Спортс
  Карлсон об Овечкине: «Настоящий воин, много раз рисковал здоровьем ради одноклубников. Невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них»
Карлсон об Овечкине: «Настоящий воин, много раз рисковал здоровьем ради одноклубников. Невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них»

Джон Карлсон назвал Александра Овечкина настоящим воином.

40-летний капитан «Вашингтона» провел 1659 матчей в НХЛ с учетом плей-офф.

«Он пропустил крайне мало игр в своей очень длинной карьере – это действительно невероятно. Все сталкиваются с какими-то трудностями, невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них.

Овечкин – настоящий воин. Он много раз рисковал здоровьем ради своих одноклубников, и это настоящая заслуга нашего капитана. Он важная часть команды на льду и в раздевалке.

То, чего ему удалось добиться в НХЛ, потрясает. Это важно для города и, думаю, для него тоже», – сказал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.

Уилсон об Овечкине: «Забил 44 гола в сезоне, в котором сломал ногу – это невероятно. Он впечатляет и восхищает – горжусь, что делю с ним лед»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Вашингтона»
