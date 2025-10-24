Буцаев после 2:5 с «Салаватом»: «Извиняюсь за игру «Сибири», но не тренеры выходят на лед. Нужно искоренять причину, из‑за которой мы так играем»

Вячеслав Буцаев извинился перед болельщиками «Сибири» за игру команды.

Новосибирский клуб уступил «Салавату Юлаеву» в матче FONBET КХЛ (2:5). Это поражение стало для «Сибири» третьим подряд.

– Что делать дальше «Сибири» после очередного поражения?

– Работать. Требовать.

– Со стороны выглядело, что «Салават Юлаев» показал мастер‑класс «Сибири» по игре на пятаке.

– Вы совершенно правильно отметили. И мы отмечаем это на каждом нашем собрании, на каждых наших разборах. Вот этого нам не хватает ни в своей зоне, ни в чужой.

– Днем стало известно, что команду покинул Павел Гоголев. Вам не кажется, что команда утяжеляет средний возраст?

– Пожелаем ему удачи. У кого‑то складывается, у кого‑то нет. Возможно, ему был нужен новый вызов. Мы смотрим не на возраст, а на КПД, который приносят команде.

– Почему в составе не было Валентина Пьянова?

– Здесь несколько причин. Он посмотрел игру с трибуны. Оценил, чего не хватает. И вне зависимости от того, было ли у него повреждение или нет, он бы пропускал сегодняшний матч.

– Не идет ли это к тому, что Пьянов покинет команду, как и Гоголев?

– Не надо искать черную кошку в темной комнате. Есть результат команды на табло. Значит, здесь есть конкуренция. Если ты ее выигрываешь, то играешь в составе. Если проиграл, то ты не в составе. Это принцип любого тренера.

– Мы давно не видим Федора Гордеева.

– Он не совсем здоров. Долечивает травму.

– Это первый матч под вашим руководством, когда на арене повис внушительный гул. Зритель был недоволен игрой команды. Что вы скажете болельщикам?

– Согласен с вами. Это очень неприятно. И действительно за такую игру ты не получишь овации. И, конечно, это нехороший знак, когда так беззубо играешь перед своими болельщиками.

Я извиняюсь за игру нашей команды, но тренеры не выходят играть на лед. Играют игроки. Мы можем рисовать разные схемы, давать разные задания. Но если причина в другом, то так и будет продолжаться.

Поэтому такую причину, из‑за которой мы так играем, нужно искоренять, – сказал главный тренер «Сибири » Вячеслав Буцаев .

Буцаев о 2:5 от «Салавата»: «Не хватало нам остроты, нацеленности в зоне атаки. Допускали серьезные ошибки, когда пропускали голы. Это непозволительно на таком уровне»