  • Буцаев после 2:5 с «Салаватом»: «Извиняюсь за игру «Сибири», но не тренеры выходят на лед. Нужно искоренять причину, из‑за которой мы так играем»
0

Вячеслав Буцаев извинился перед болельщиками «Сибири» за игру команды.

Новосибирский клуб уступил «Салавату Юлаеву» в матче FONBET КХЛ (2:5). Это поражение стало для «Сибири» третьим подряд.

– Что делать дальше «Сибири» после очередного поражения?

– Работать. Требовать.

– Со стороны выглядело, что «Салават Юлаев» показал мастер‑класс «Сибири» по игре на пятаке.

– Вы совершенно правильно отметили. И мы отмечаем это на каждом нашем собрании, на каждых наших разборах. Вот этого нам не хватает ни в своей зоне, ни в чужой.

– Днем стало известно, что команду покинул Павел Гоголев. Вам не кажется, что команда утяжеляет средний возраст?

– Пожелаем ему удачи. У кого‑то складывается, у кого‑то нет. Возможно, ему был нужен новый вызов. Мы смотрим не на возраст, а на КПД, который приносят команде.

– Почему в составе не было Валентина Пьянова?

– Здесь несколько причин. Он посмотрел игру с трибуны. Оценил, чего не хватает. И вне зависимости от того, было ли у него повреждение или нет, он бы пропускал сегодняшний матч.

– Не идет ли это к тому, что Пьянов покинет команду, как и Гоголев?

– Не надо искать черную кошку в темной комнате. Есть результат команды на табло. Значит, здесь есть конкуренция. Если ты ее выигрываешь, то играешь в составе. Если проиграл, то ты не в составе. Это принцип любого тренера.

– Мы давно не видим Федора Гордеева.

– Он не совсем здоров. Долечивает травму.

– Это первый матч под вашим руководством, когда на арене повис внушительный гул. Зритель был недоволен игрой команды. Что вы скажете болельщикам?

– Согласен с вами. Это очень неприятно. И действительно за такую игру ты не получишь овации. И, конечно, это нехороший знак, когда так беззубо играешь перед своими болельщиками.

Я извиняюсь за игру нашей команды, но тренеры не выходят играть на лед. Играют игроки. Мы можем рисовать разные схемы, давать разные задания. Но если причина в другом, то так и будет продолжаться.

Поэтому такую причину, из‑за которой мы так играем, нужно искоренять, – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.

Буцаев о 2:5 от «Салавата»: «Не хватало нам остроты, нацеленности в зоне атаки. Допускали серьезные ошибки, когда пропускали голы. Это непозволительно на таком уровне»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
