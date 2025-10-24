Буцаев после 2:5 с «Салаватом»: «Извиняюсь за игру «Сибири», но не тренеры выходят на лед. Нужно искоренять причину, из‑за которой мы так играем»
Новосибирский клуб уступил «Салавату Юлаеву» в матче FONBET КХЛ (2:5). Это поражение стало для «Сибири» третьим подряд.
– Что делать дальше «Сибири» после очередного поражения?
– Работать. Требовать.
– Со стороны выглядело, что «Салават Юлаев» показал мастер‑класс «Сибири» по игре на пятаке.
– Вы совершенно правильно отметили. И мы отмечаем это на каждом нашем собрании, на каждых наших разборах. Вот этого нам не хватает ни в своей зоне, ни в чужой.
– Днем стало известно, что команду покинул Павел Гоголев. Вам не кажется, что команда утяжеляет средний возраст?
– Пожелаем ему удачи. У кого‑то складывается, у кого‑то нет. Возможно, ему был нужен новый вызов. Мы смотрим не на возраст, а на КПД, который приносят команде.
– Почему в составе не было Валентина Пьянова?
– Здесь несколько причин. Он посмотрел игру с трибуны. Оценил, чего не хватает. И вне зависимости от того, было ли у него повреждение или нет, он бы пропускал сегодняшний матч.
– Не идет ли это к тому, что Пьянов покинет команду, как и Гоголев?
– Не надо искать черную кошку в темной комнате. Есть результат команды на табло. Значит, здесь есть конкуренция. Если ты ее выигрываешь, то играешь в составе. Если проиграл, то ты не в составе. Это принцип любого тренера.
– Мы давно не видим Федора Гордеева.
– Он не совсем здоров. Долечивает травму.
– Это первый матч под вашим руководством, когда на арене повис внушительный гул. Зритель был недоволен игрой команды. Что вы скажете болельщикам?
– Согласен с вами. Это очень неприятно. И действительно за такую игру ты не получишь овации. И, конечно, это нехороший знак, когда так беззубо играешь перед своими болельщиками.
Я извиняюсь за игру нашей команды, но тренеры не выходят играть на лед. Играют игроки. Мы можем рисовать разные схемы, давать разные задания. Но если причина в другом, то так и будет продолжаться.
Поэтому такую причину, из‑за которой мы так играем, нужно искоренять, – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.
