Купер о 2:3 с «Чикаго»: «В игре «Тампы» было много позитива. Мне не понравились удаления, последняя минута и результат»
Джон Купер прокомментировал поражение «Тампы» от «Чикаго».
Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился поражением «Лайтнинг» со счетом 2:3. Решающий гол команда пропустила за 54 секунды до конца третьего периода.
«Мне многое понравилось в нашей игре. Мне не понравились удаления: считаю, что мы допустили несколько нарушений по неосторожности. Это поставило нас в опасное положение в третьем периоде.
Мне не понравилась последняя минута и результат. В остальном, в игре было много позитива, но, к сожалению, хоккей ориентирован на результат, а мы его не добились», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
У «Тампы» 6 поражений в 7 играх в сезоне. Команда Купера идет на последнем месте на Востоке и 30-м в НХЛ с 4 очками
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости