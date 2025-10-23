«Вашингтон» поместил Ремпала на драфт отказов. Экс-форвард «Салавата» был лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2025
«Вашингтон» отправил Шелдона Ремпала на драфт отказов.
Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
30-летнего нападающего может забрать себе любая другая команда НХЛ в течение 24 часов.
В сезоне-2025/26 он провел 4 матча в АХЛ за «Херши» и набрал 2 (1+1) балла.
Напомним, бывший форвард «Салавата Юлаева» Ремпал летом подписал контракт с «Вашингтоном», но был отправлен в фарм-клуб по ходу тренировочного лагеря.
В прошлом сезоне Шелдон Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ, став вторым бомбардиром «Салавата». В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.
Ранее появилась информация, что на форварда претендуют несколько клубов КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
