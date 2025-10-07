Клубы КХЛ ведут борьбу за Ремпала. «Вашингтон» отправил экс-форварда «Салавата» в АХЛ (Артур Хайруллин)

Клубы КХЛ ведут борьбу за Шелдона Ремпала.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Бывший нападающий «Салавата Юлаева » летом подписал контракт с «Вашингтоном », но был отправлен в фарм-клуб по ходу тренировочного лагеря.

В прошлом сезоне Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Сообщалось , что «Ак Барс » хотел подписать контракт с канадцем в это межсезонье.