Клубы КХЛ ведут борьбу за Ремпала. «Вашингтон» отправил экс-форварда «Салавата» в АХЛ (Артур Хайруллин)
Клубы КХЛ ведут борьбу за Шелдона Ремпала.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» летом подписал контракт с «Вашингтоном», но был отправлен в фарм-клуб по ходу тренировочного лагеря.
В прошлом сезоне Ремпал набрал 61 (31+30) очко в 68 играх FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф он добавил 21 (8+13) балл в 19 играх и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.
Сообщалось, что «Ак Барс» хотел подписать контракт с канадцем в это межсезонье.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
