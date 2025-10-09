Панин о трансферах «Салавата»: «Жалко, что Хмелевски ушел, но это часть бизнеса. Хохлачев – мастеровитый, в НХЛ поиграл. Ремпала готовы принять, сделать все, чтобы он играл»

Григорий Панин высказался о селекции «Салавата Юлаева».

«Хохлачев – очень качественный игрок, мастеровитый парень, в НХЛ поиграл. Большое количество очков набирал в других клубах лиги. Думаю, что какое-то время ему нужно на адаптацию, а потом уже будем оценивать. Все зависит только от него.

Что касается ухода Хмелевски , то восприняли как часть бизнеса, часть хоккея. Но по-человечески жалко, что такой игрок ушел от нас. Все в раздевалке с ним хорошо попрощались, пожелали удачи. Конечно, есть потеря лидера на площадке и хорошего человека внутри команды», – сказал капитан «Салавата Юлаева » Григорий Панин.

Также он поделился мнением о возможном возвращении в КХЛ Шелдона Ремпала. Бывший нападающий «Салавата» летом подписал контракт с «Вашингтоном », но был отправлен в фарм-клуб по ходу тренировочного лагеря. Сообщалось , что он может перейти в «Трактор».

«Естественно, мы готовы его принять. Сам лично могу его обнять, сделать все, чтобы он играл за нас. Но, к сожалению, это явно зависит не от меня», – заявил Григорий Панин.