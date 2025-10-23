  • Спортс
Депутат Журова про 1 гол в 7 матчах у Овечкина: «Это спортивный расчет, Саша бережет себя и правильно делает. Самое важное – плей-офф, ближе к которому и будет пик формы»

Светлана Журова оценила низкую результативность Александра Овечкина в сезоне НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» забросил одну шайбу в семи матчах текущего регулярного чемпионата.

«Мы не знаем план подготовки Овечкина. Сезон в НХЛ очень длинный, тяжелый, активный. К тому же у Овечкина перед сезоном было подозрение на травму. Сейчас Саша бережет себя и правильно делает. Он еще не набрал максимальную форму. Овечкин – человек разумный, он понимает, что в начале сезона нет смысла нагружать себя.

Спортсмен, который играет на таком высоком уровне в 40 лет, умеет грамотно распределять свои силы на весь сезон. Если ты понимаешь, что можешь усугубить какую-то травму, ты побережешь себя и снизишь нагрузки.

Самое важное – это плей-офф, ближе к которому и будет пик формы Овечкина. А то, что сейчас Саша забивает мало – ничего страшного. Это просто спортивный расчет. Он еще забьет свое в сезоне», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Обе-Кюбель об Овечкине: «В самолете на его месте всегда стоят шесть банок пива. У него есть номер работника Subway – парень приносит ему заказ в машину, когда Ови выезжает с арены»

