Фетисов о результативности Овечкина: «Забьет свои голы. «Вашингтон» поменял ориентиры, нацелен на Кубок Стэнли. В прошлом сезоне была большая психологическая нагрузка из-за рекорда»

Вячеслав Фетисов оценил результативность Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона » в матче с «Миннесотой» (5:1) забросил свою 898-ю шайбу в регулярных чемпионатах. До этого Овечкин провел 4 матча подряд без голов.

«В прошлом сезоне на него была большая психологическая нагрузка [из-за рекорда по голам в регулярных чемпионатах], потом много радости от всего этого.

Сейчас команда поменяла ориентиры, играет на результат, нацелена на Кубок Стэнли . Ничего страшного, он забьет свои голы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .