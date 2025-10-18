Фетисов о результативности Овечкина: «Забьет свои голы. «Вашингтон» поменял ориентиры, нацелен на Кубок Стэнли. В прошлом сезоне была большая психологическая нагрузка из-за рекорда»
Вячеслав Фетисов оценил результативность Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» в матче с «Миннесотой» (5:1) забросил свою 898-ю шайбу в регулярных чемпионатах. До этого Овечкин провел 4 матча подряд без голов.
«В прошлом сезоне на него была большая психологическая нагрузка [из-за рекорда по голам в регулярных чемпионатах], потом много радости от всего этого.
Сейчас команда поменяла ориентиры, играет на результат, нацелена на Кубок Стэнли. Ничего страшного, он забьет свои голы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
