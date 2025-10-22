Лайпсик станет игроком «Нефтехимика», стороны договорились о контракте (Metaratings)

«Нефтехимик» подпишет форварда Брендана Лайпсика.

Менеджмент нижнекамского клуба достиг договоренности о подписании контракта с 31-летним нападающим, как пишет Metaratings.

В прошлом сезоне канадец с паспортом РФ выступал за «Автомобилист» и «Сибирь » – 54 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ и 24 (12+12) очка.

Игрок не считается легионером в лиге. С его общей статистикой можно ознакомиться здесь .