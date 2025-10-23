«Металлург» в гостях у «Нефтехимика». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:00 по московскому времени
«Нефтехимик» сыграет с «Металлургом» в рамках Fonbet КХЛ.
ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Нефтехимик» – «Металлург» Мг – 19:00
Статистика FONBET чемпионата КХЛ
Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
