  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Металлург» в гостях у «Нефтехимика». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:00 по московскому времени
Видео
1

«Металлург» в гостях у «Нефтехимика». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:00 по московскому времени

«Нефтехимик» сыграет с «Металлургом» в рамках Fonbet КХЛ.

ВидеоСпортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Нефтехимик» – «Металлург» Мг – 19:00

Таблица FONBET чемпионата КХЛ

Статистика FONBET чемпионата КХЛ

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoСпортс
logoНефтехимик
logoМеталлург Мг
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Разин про 2:1 с «Сибирью»: «Сегодня «Металлург» более сконцентрировано сыграл в защите. С «Нефтехимиком» была расхлябанность – пропускали много контратак»
121 октября, 16:06
Разин о Новосибирске: «Здесь ужасные пробки, поэтому без раскатки обошлись. Тяжело входили в игру с «Сибирью», но два очка есть два очка»
1821 октября, 15:41
Разин о ротации в «Металлурге»: «Все реагируют правильно – это кнут, ниточки, за которые можно дергать игроков, чтобы напрягались. После 9:6 половину команды можно подергать...»
820 октября, 05:45
Главные новости
Грицюк о 1-й шайбе в НХЛ: «Это заняло больше времени, чем я думал. Слава богу, все произошло в 7-й игре, а не в 20-й»
4 минуты назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Салават Юлаев», «Авангард» против «Северстали», «Трактор» в гостях у «Автомобилиста», «Спартак» встретится с «Динамо»
20сегодня, 05:55
Ларионов о составе СКА: «Есть вопрос об экономии. Говорят, здесь неограниченные возможности, но смотришь, где игрок может быть лучше хоккеиста, имеющего в 3-4 раза больше зарплату»
33сегодня, 05:45
Демидов набрал очки в 3-м матче подряд – голевой пас в овертайме с «Калгари». У форварда «Монреаля» 6 очков в 8 играх сезона
19сегодня, 03:55Видео
НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Миннесоту», «Баффало» обыграл «Детройт», «Калгари» уступил «Монреалю» в овертайме
31сегодня, 03:40
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
сегодня, 03:00Тесты и игры
У Капризова 0 бросков в матче с «Нью-Джерси» за 21:35. Форвард «Миннесоты» набрал 1 балл в 4 последних играх
23сегодня, 02:55
Грицюк забил первый гол в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Миннесотой». Форвард «Нью-Джерси» набрал 5 очков в 7 играх сезона
6сегодня, 02:10Видео
Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Вопрос об отставке из СКА не возникал. Легко на все наплевать и уйти – это не в моем характере, я буду бороться до конца. Верю, что можно все исправить»
44вчера, 20:44
Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Ребята в раздевалке говорят сейчас, главное, чтобы все было по‑мужски. Сказал речь, надо держаться вместе, нельзя уйти в себя»
24вчера, 20:21
Ко всем новостям
Последние новости
Светлов о СКА: «Легионеры должны быть сильнее местных, а получается, что иностранцы – слабое звено. Команда включается эпизодами, в ряде моментов выглядит выхолощенной»
2сегодня, 05:30
«Калгари» проиграл 7 матчей подряд. Команда обыграла только «Эдмонтон» в первой игре сезона, отыгравшись с 0:3
3сегодня, 04:30
«Монреаль» выиграл 6 из 8 матчей в сезоне НХЛ. Команда Сен-Луи идет 2-й на Востоке
3сегодня, 04:20
«Баффало» прервал победную серию «Детройта» из 5 матчей. Дебютировавший в НХЛ вратарь Эллис – 1-я звезда игры с 27 отраженными бросками
2сегодня, 02:40
«Нью-Джерси» лидирует в таблице Востока после 6-й победы подряд. Команда Кифа обыграла «Миннесоту» (4:1)
сегодня, 02:20
Никитин о 4:3 со СКА: «Восьмерка для ЦСКА – неприемлемо. Ребята молодчики, поводов немного давали для запикиваний микрофона»
4вчера, 20:36
Крикунов об 1:3 с «Торпедо»: «Вся ответственность лежит на нападающих «Сочи». Надо забивать, это их работа, они с ней явно не справляются»
1вчера, 19:57
Гатиятулин об 1:0 с «Локомотивом»: «К октябрю «Ак Барс» набрал ход, стабильность в звеньях появилась. Время безусловных фаворитов в прошлом, со всеми командами надо настраиваться»
2вчера, 19:44
Хартли о 0:1 с «Ак Барсом»: «Локомотиву» пришлось выживать в первых двух периодах. Как будто мы только узнали, что Радулов такой горячий, но он привносит эмоции и страсть»
6вчера, 19:17
У «Сочи» 6 поражений подряд. Команда Крикунова идет 11-й на Западе
3вчера, 19:01