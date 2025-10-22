Гендиректор «Нефтехимика» об уходе Деа: «Мы были неудовлетворены его игрой. Ищем хоккеиста на его место, кандидатура Лайпсика на стадии обсуждения»
Клуб из Нижнекамска и нападающий расторгли контракт по соглашению сторон.
«Мы, к сожалению, были неудовлетворены его игрой в этом году. Рассчитывали на большее. Тем более, что он легионер. Иностранцы должны быть лидерами, в игре Деа мы это не увидели.
Они очень здорово зажигали с Барбером, дополняли друг друга. Райли перешел в другую лигу. Мы вели с ним переговоры, делали щедрое предложение – больше, чем было до этого. На его решение, скорее всего, повлиял геополитический аспект.
С Жаном-Себастьяном мы расстались нормально, он хороший парень, много разговаривали с ним, пытаясь выяснить, в чем причина, но он сам разводил руками. Мы ищем игрока на его место, чтобы усилить нашу команду.
Кандидатура Лайпсика? Она находится на стадии обсуждения», – сказал генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.