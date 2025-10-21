  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов о дебюте Броссо за «Салават»: «Такой духовитый парень для нас – то, что нужно сейчас. Мы хотели его подписать еще в прошлом году»
Козлов о дебюте Броссо за «Салават»: «Такой духовитый парень для нас – то, что нужно сейчас. Мы хотели его подписать еще в прошлом году»

Виктор Козлов оценил дебют Девина Броссо за «Салават Юлаев».

30-летний канадский форвард перешел из московского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Сегодня он сыграл против «Трактора» (3:2) в FONBET КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 1».

– Как возник вариант с Броссо и понравилась ли его дебютная игра?

– Несколько дней назад появился вариант его забрать. Мы хотели его подписать еще в прошлом году, но не смогли. Он духовитый парень, набирал очки в предыдущих клубах. Такой духовитый парень для нас – то, что нужно сейчас.

– Почему решили сразу бросить его в бой?

– Он сказал, что готов. Когда вчера мы созвонились, он сказал, что готов собрать чемодан и лететь.

– Как скоро ждать травмированных Яна, Стюарта, Пименова и Берлева?

– Ближе всего к возвращению Стюарт. Но пока не могу сказать, когда он выйдет.

– За счет чего удалось сдержать Ливо?

– Ливса тяжело сдержать, у него были моменты и сегодня, но Вязовой сделал феноменальные сэйвы.

У челябинцев много мастеров, угроза может прийти отовсюду. Я бы не сказал, что Джош плохо сыграл, просто ребята все вместе правильно сыграли в обороне, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Салавата Юлаева»
