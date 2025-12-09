  • Спортс
1

Сергей Светлов: «Дорожко справляется с вызовом в «Амуре», Гуска в «Адмирале» – пока нет. Обе команды остаются в кубковой гонке, в принципе»

Сергей Светлов: «Амур» и «Адмирал» остаются в кубковой гонке.

Олимпийский чемпион и бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов высказался о проблемах «Амура» и «Адмирала» в чемпионате.

«Амур» занимает 7-е место в таблице восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, «Адирал» идет 10-м.

– Вы много лет работали на Дальнем Востоке, как воспринимаете ноябрьский кризис «Амура» и «Адмирала»?

– В целом для Дальнего Востока осень – ключевой отрезок. Как показывает опыт именно на этом отрезке, в первой половине чемпионата «Амур» и «Адмирал» должны делать задел для весенней борьбы за путевку в плей-офф.

Когда работал в том же «Адмирале» в его дебютном сезоне в КХЛ, ставил цель именно осенью идти выше 50-процентного графика. Ведь во второй половине сезона на Дальнем Востоке нередко происходит спад – под давлением перелетов и постоянной часовой перестройки.

Не могу сказать, что этой осенью Дальний Восток справился с этим заданием, отсюда увольнения и в «Амуре», и в «Адмирале». Хотя обе команды набирают около 45 процентов очков – и в принципе остаются в кубковой гонке.

– В чем причины их проблем?

– «Амур» и «Адмирал» – в четверке наименее забивающих команд чемпионата, наряду с аутсайдерами Запада «Сочи» и «Ладой». Это главный резерв.

В обеих командах в этом сезоне – новый первый номер. Но если в «Амуре» Дорожко подтверждает свой уровень и лидирует в чемпионате по «спасениям», то словацкий вратарь «Адмирала» Гуска пока не зацементировал свою позицию.

Честно говоря, для меня игра Гуски в «Адмирале» – сюрприз. Все-таки в «Торпедо» последних лет словак держал хороший уровень, хотя в Нижнем Новгороде в отличие от «Адмирала» ставка делалась на атаку, и у голкипера было очень много работы.

Но не зря говорится, что для многих вратарей переезд на Дальний Восток – особый вызов, и психологический, и функциональный. Дорожко с ним справляется, Гуска – пока нет, – сказал Светлов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Russia-Hockey.ru
