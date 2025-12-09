Есмантович о Нестерове: «Его никогда не выводили из состава ЦСКА по игровым причинам. Он все время там, когда здоров»

Есмантович о Нестерове: его никогда не выводили из состава по игровым причинам.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о ситуации с Никитой Нестеровым.

– Никита Нестеров перестал попадать в состав, хотя всегда был лидером команды.

– Он все время находится в основном составе, когда здоров. Не было такого, что его выводили из состава по игровым причинам, – сказал Есмантович.

В текущем сезоне КХЛ 32-летний защитник провел 32 матча, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.