Есмантович о Нестерове: «Его никогда не выводили из состава ЦСКА по игровым причинам. Он все время там, когда здоров»
Есмантович о Нестерове: его никогда не выводили из состава по игровым причинам.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о ситуации с Никитой Нестеровым.
– Никита Нестеров перестал попадать в состав, хотя всегда был лидером команды.
– Он все время находится в основном составе, когда здоров. Не было такого, что его выводили из состава по игровым причинам, – сказал Есмантович.
В текущем сезоне КХЛ 32-летний защитник провел 32 матча, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости