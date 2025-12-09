Терещенко о сборной России: «Можно сказать, что уровень упал, так как проигрывали белорусам, а можно – что у Беларуси поднялся. Все покажет, когда нас вернут»
Алексей Терещенко: нынешний уровень сборной России определить проблематично.
Алексей Терещенко считает, что реальный уровень сборной России сложно оценить в условиях изоляции.
«Здесь можно двояко рассматривать. Можно сказать, что он [уровень] упал, так как белорусам проигрывали на Кубке Первого канала, а можно сказать, что у Беларуси поднялся. Поэтому здесь так оценивать нельзя, все покажет, когда нас вернут. Нынешний уровень определить проблематично», – сказал экс-хоккеист сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
