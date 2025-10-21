  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гру не согласен, что Ливо плохо сыграл с «Салаватом»: «Он был едва ли не единственным, кто генерировал очень много моментов»
0

Гру не согласен, что Ливо плохо сыграл с «Салаватом»: «Он был едва ли не единственным, кто генерировал очень много моментов»

Бенуа Гру не согласился, что Джошуа Ливо плохо сыграл с «Салаватом Юлаевым».

«Салават» дома обыграл «Трактор» (3:2) в FONBET КХЛ. Канадский форвард набрал 1 (0+1) очко в матче с бывшей командой.

– Сегодня недосчитались двух лидеров – Дер-Аргучинцева и Дюбе. Почему они не сыграли?

– Дюбе заболел и сегодня даже не смог встать с кровати. У Дер-Аргучинцева небольшое повреждение, но мы надеемся, что он примет участие в нашем следующем матче в Екатеринбурге. Оба игрока, как мы ожидаем, выбыли не более чем на пару дней.

– Вам было заметно, что для Ливо сегодняшняя игра носила особенный характер?

– Наверное, лучше задать этот вопрос Джошу. По моему опыту, когда игрок переходит в новую команду, первые матчи против предыдущей команды более особенные, чем все остальные.

– Сегодня «Трактор» играл в три пары защитников. Нет ощущения, что временами оборона не выдерживала игрового темпа, который навязывал «Салават»?

– Мы поехали на выезд с семью защитниками, но Прибыльский сейчас травмирован. На мой взгляд, наши молодые ребята пока не всегда готовы играть за основную команду. При этом в шесть защитников нам играть комфортно. Это ребята с опытом игры и в плей-офф, и в финале Кубка Гагарина прошлого года. Они должны выдерживать такой темп.

– Что случилось в концовке? Благодаря чему команда смогла мобилизоваться и чего не хватило для камбэка?

– За 5-6 минут до конца сняли вратаря, благодаря забитой шайбе поменяли ход матча. Потом у соперника было удаление. Снова сняли вратаря – оставалось порядка трех минут до финальной сирены.

Последние минуты – про уверенность в себе, про настроение игры, которое ты можешь поменять. Включились слишком поздно. Времени не хватило. Нужно было больше лезть на ворота, создавать моментов. Мы сегодня этого не делали.

– «Салават Юлаев» считается аутсайдером в КХЛ. Почему второй матч подряд против него «Трактор» играет неуверенно?

– Думаю, что мы все-таки сыграли уверенно. Мы все играем в одной лиге. Если вы не показываете свою лучшую игру в каждом матче, это прямой способ нажить себе проблем.

Дело не в том, на каком месте находится твой соперник – на первом, последнем или предпоследнем. Нельзя выходить на команду, которая находится ниже вас в таблице, с настроем: мы не будем играть, это вы должны с нами играть.

«Салават Юлаев», на мой взгляд, сделал много хорошего. Они играют в быстрый хоккей, который в чем-то не для нас.

– «Салават Юлаев» смог чем-то удивить вас сегодня?

– Сегодня не удивил, мы смотрели матчи команды. На мой взгляд, Козлов очень хороший тренер. Он создал очень быструю команду, которая очень упорно работает на льду. У них хороший вратарь.

Против них сложно играть. Уверен, что с таким подходом, тренера в том числе, мы увидим по ходу сезона еще много побед этой команды. Мы ожидали, что эта игра будет трудной. Всегда сложно выигрывать два матча подряд против одной и той же команды.

– Ливо сегодня сыграл не лучшим образом. Что помешало ему сегодня раскрыться?

– Я не соглашусь с вами по поводу его выступления. Он был едва ли не единственным хоккеистом, который генерировал очень много моментов.

При всех наших шансах в первых двух периодах он присутствовал на льду. У нас было буквально несколько нападающих, о которых могу сказать то же самое, – сказал главный тренер «Трактора» Гру.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Трактора»
logoТрактор
logoДжош Ливо
logoБенуа Гру
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoМатч ТВ
logoСемен Дер-Аргучинцев
logoВиктор Козлов
logoАндрей Прибыльский
logoПьеррик Дюбе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Спартак» против «Шанхая», «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» одолел «Сибирь», «Северсталь» победила «Адмирал»
232сегодня, 17:42Live
Козлов про 3:2 с «Трактором»: «Важная победа «Салавата» – ребята играли с характером, самоотверженно. Но потеряли еще троих игроков»
3сегодня, 17:38
Гру про 2:3 от «Салавата»: «У «Трактора» что‑то не получилось. Вязовой совершал хорошие сэйвы в ключевые моменты»
4сегодня, 17:29
«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений – 3:2 с «Трактором». Команда Козлова идет последней на Востоке
17сегодня, 16:25
18-летний Жаровский забил 2-й гол в трех последних матчах. У форварда «Салавата» 8 очков в 9 играх сезона
22сегодня, 15:59
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом», «Флорида» – с «Бостоном», «Коламбус» против «Далласа», «Юта» примет «Колорадо»
3434 минуты назад
КХЛ. «Спартак» против «Шанхая», «Салават» обыграл «Трактор», «Металлург» одолел «Сибирь», «Северсталь» победила «Адмирал»
232сегодня, 17:42Live
Козлов про 3:2 с «Трактором»: «Важная победа «Салавата» – ребята играли с характером, самоотверженно. Но потеряли еще троих игроков»
3сегодня, 17:38
Гру про 2:3 от «Салавата»: «У «Трактора» что‑то не получилось. Вязовой совершал хорошие сэйвы в ключевые моменты»
4сегодня, 17:29
Подколзин тренируется с Макдэвидом и Драйзайтлем в 1-м звене перед матчем «Эдмонтона» с «Оттавой»
24сегодня, 16:49
«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений – 3:2 с «Трактором». Команда Козлова идет последней на Востоке
17сегодня, 16:25
18-летний Жаровский забил 2-й гол в трех последних матчах. У форварда «Салавата» 8 очков в 9 играх сезона
22сегодня, 15:59
Разин о Новосибирске: «Здесь ужасные пробки, поэтому без раскатки обошлись. Тяжело входили в игру с «Сибирью», но два очка есть два очка»
12сегодня, 15:41
Татьяна Тарасова: «Фильм про отца давно пора сделать. Этот человек создал наш советский хоккей»
17сегодня, 15:32
«Нефтехимик» и Деа расторгли контракт. У канадского форварда 1+2 за 16 игр сезона при полезности «минус 12»
5сегодня, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев о домашней серии «Адмирала»: «50% очков – мало, надо больше брать. Если скажу, что все хорошо – это будет лицемерие»
25 минут назад
Джозеф Бландиси: «Малкин очень силен, у него не отнять шайбу. Макдэвид и Кросби сделаны из одного материала»
151 минуту назад
Бойков о Канаде: «Первые два года все было очень круто, хотел остаться навсегда. Потом страна начала меняться, не будем заходить в политику, но стало некомфортно»
сегодня, 17:58
В матче «Калгари» – «Виннипег» на кубе показали бейсбольный матч – «Торонто Блю Джейс» вышли в финал MLB впервые с 1993 года
сегодня, 17:20
Плющев о лидерстве «Локомотива» на Западе: «Моральный климат нормальный, взаимодействия игроков и тренеров на должном уровне. Кубок Гагарина? У нас в лиге 15 претендентов, как заявляют руководители»
1сегодня, 16:35
Разин про 2:1 с «Сибирью»: «Сегодня «Металлург» более сконцентрировано сыграл в защите. С «Нефтехимиком» была расхлябанность – пропускали много контратак»
сегодня, 16:06
Буцаев об 1:2 от «Металлурга»: «Очко дорого стоит в плане психологии. «Сибирь» показала, что она может и на что она способна»
1сегодня, 15:50
Ткачев забил во 2-м матче подряд – до этого голов не было. Форвард «Металлурга» – лучший ассистент лиги с 19 передачами
1сегодня, 15:23
Козырев о 4:1: «Северсталь» была удачливее. «Адмирал» – сильная организованная команда, интересный матч»
сегодня, 14:44
Сергей Бойков о журналистах: «Не нравится, когда вопросы задают по шаблону – может, так их обучают. Если отвечать прямо, то получится совсем короткое интервью»
1сегодня, 14:16