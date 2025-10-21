Гру не согласен, что Ливо плохо сыграл с «Салаватом»: «Он был едва ли не единственным, кто генерировал очень много моментов»

Бенуа Гру не согласился, что Джошуа Ливо плохо сыграл с «Салаватом Юлаевым».

«Салават» дома обыграл «Трактор» (3:2) в FONBET КХЛ. Канадский форвард набрал 1 (0+1) очко в матче с бывшей командой.

– Сегодня недосчитались двух лидеров – Дер-Аргучинцева и Дюбе. Почему они не сыграли?

– Дюбе заболел и сегодня даже не смог встать с кровати. У Дер-Аргучинцева небольшое повреждение, но мы надеемся, что он примет участие в нашем следующем матче в Екатеринбурге. Оба игрока, как мы ожидаем, выбыли не более чем на пару дней.



– Вам было заметно, что для Ливо сегодняшняя игра носила особенный характер?

– Наверное, лучше задать этот вопрос Джошу . По моему опыту, когда игрок переходит в новую команду, первые матчи против предыдущей команды более особенные, чем все остальные.



– Сегодня «Трактор» играл в три пары защитников. Нет ощущения, что временами оборона не выдерживала игрового темпа, который навязывал «Салават»?

– Мы поехали на выезд с семью защитниками, но Прибыльский сейчас травмирован. На мой взгляд, наши молодые ребята пока не всегда готовы играть за основную команду. При этом в шесть защитников нам играть комфортно. Это ребята с опытом игры и в плей-офф, и в финале Кубка Гагарина прошлого года. Они должны выдерживать такой темп.



– Что случилось в концовке? Благодаря чему команда смогла мобилизоваться и чего не хватило для камбэка?

– За 5-6 минут до конца сняли вратаря, благодаря забитой шайбе поменяли ход матча. Потом у соперника было удаление. Снова сняли вратаря – оставалось порядка трех минут до финальной сирены.

Последние минуты – про уверенность в себе, про настроение игры, которое ты можешь поменять. Включились слишком поздно. Времени не хватило. Нужно было больше лезть на ворота, создавать моментов. Мы сегодня этого не делали.



– «Салават Юлаев» считается аутсайдером в КХЛ. Почему второй матч подряд против него «Трактор» играет неуверенно?

– Думаю, что мы все-таки сыграли уверенно. Мы все играем в одной лиге. Если вы не показываете свою лучшую игру в каждом матче, это прямой способ нажить себе проблем.

Дело не в том, на каком месте находится твой соперник – на первом, последнем или предпоследнем. Нельзя выходить на команду, которая находится ниже вас в таблице, с настроем: мы не будем играть, это вы должны с нами играть.

«Салават Юлаев», на мой взгляд, сделал много хорошего. Они играют в быстрый хоккей, который в чем-то не для нас.



– «Салават Юлаев» смог чем-то удивить вас сегодня?

– Сегодня не удивил, мы смотрели матчи команды. На мой взгляд, Козлов очень хороший тренер. Он создал очень быструю команду, которая очень упорно работает на льду. У них хороший вратарь.

Против них сложно играть. Уверен, что с таким подходом, тренера в том числе, мы увидим по ходу сезона еще много побед этой команды. Мы ожидали, что эта игра будет трудной. Всегда сложно выигрывать два матча подряд против одной и той же команды.



– Ливо сегодня сыграл не лучшим образом. Что помешало ему сегодня раскрыться?

– Я не соглашусь с вами по поводу его выступления. Он был едва ли не единственным хоккеистом, который генерировал очень много моментов.

При всех наших шансах в первых двух периодах он присутствовал на льду. У нас было буквально несколько нападающих, о которых могу сказать то же самое, – сказал главный тренер «Трактора» Гру.