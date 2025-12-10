Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
23-летний японский нападающий Ю Сато перешел в воронежский «Буран».
Переход Сато состоялся на правах обмена с «Динамо-Алтай». В барнаульский клуб отправился вратарь Дмитрий Шаров.
Сато является первым японцем в FONBET КХЛ. В июне 2022 года он подписал контракт с «Торпедо» и выступал в составе нижегородского клуба до декабря 2023-го.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Бурана»
