Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года

Ю Сато перешел в «Буран».

23-летний японский нападающий Ю Сато перешел в воронежский «Буран ».

Переход Сато состоялся на правах обмена с «Динамо-Алтай ». В барнаульский клуб отправился вратарь Дмитрий Шаров.

Сато является первым японцем в FONBET КХЛ. В июне 2022 года он подписал контракт с «Торпедо» и выступал в составе нижегородского клуба до декабря 2023-го.