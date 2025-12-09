Галкин об игре вратаря: «Знаю, кто у соперника бросающий игрок – играю по нему агрессивно и чуть дальше выкатываюсь, плеймейкер – тогда наоборот. Считаю, если везет – значит заслуженно»

Владимир Галкин: если вратарю везет – значит заслуженно.

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал, в чем заключается план голкипера на игру.

– Объясни, что такое «план на игру»? Многие представляют, что вратарь просто выходит и ловит.

– План – это то, как я действую в разных ситуациях. Как я играю позиционно. Как я играю при атаках «три в два» и «два в один» – больше по броску или по передаче. Как я действую в неравных составах. Например, знаю, кто у соперника в большинстве бросающий игрок – значит я играю по нему более агрессивно – то есть чуть дальше выкатываюсь, или знаю, кто плеймейкер – то есть будет искать пас, значит, тут нужно хорошее перемещение, и для этого сыграть менее агрессивно, чтобы успеть.

– В игре ты сразу понимаешь, в чем твоя ошибка, когда пропускаешь гол?

– Процентов девяносто голов сразу понятно, в чем ошибка. Если есть повтор на кубе – тем более сразу все понятно.

– Случаются игры, когда ты пропускаешь одну, может быть даже ноль – но понимаешь, что ты немало ошибался и часто везло?

– Таких игр мало. Я считаю, если везет – значит заслуженно везет, – сказал Галкин.