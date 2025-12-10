Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»

Александр Тексье: Демидов наверняка станет суперзвездой НХЛ.

Нападающий «Монреаля » Александр Тексье уверен, что Иван Демидов станет суперзвездой НХЛ .

– Что больше всего впечатлило вас в Демидове?

– Я думаю, что все. Сколько ему лет, 19? Он просто питается хоккеем, играет в хоккей, говорит о хоккее. Для него есть только хоккей.

Его манера игры тоже впечатляет. Он может переломить ситуацию, когда захочет. В его 19 лет это довольно впечатляюще. Кажется, он наверняка станет суперзвездой в этой лиге, – сказал Тексье.