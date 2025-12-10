Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
Александр Тексье: Демидов наверняка станет суперзвездой НХЛ.
Нападающий «Монреаля» Александр Тексье уверен, что Иван Демидов станет суперзвездой НХЛ.
– Что больше всего впечатлило вас в Демидове?
– Я думаю, что все. Сколько ему лет, 19? Он просто питается хоккеем, играет в хоккей, говорит о хоккее. Для него есть только хоккей.
Его манера игры тоже впечатляет. Он может переломить ситуацию, когда захочет. В его 19 лет это довольно впечатляюще. Кажется, он наверняка станет суперзвездой в этой лиге, – сказал Тексье.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Montreal Gazette
