  Казинса ударили бы по лицу 24,3% игроков НХЛ, опрошенных The Athletic. Маршанд и Ткачак – в топ-3, Задоров и Мичков тоже в списке
21

Игроки НХЛ назвали Казинса самым ненавистным хоккеистом лиги.

Игроки НХЛ назвали нападающего «Оттавы» Ника Казинса самым ненавистным хоккеистом лиги.

The Athletic анонимно опросил 120 хоккеистов НХЛ, задав им вопрос: «Кому из игроков больше всего хочется съездить по лицу?»

Казинс возглавил рейтинг, набрав 24,3% голосов. В топ-3 также вошли нападающие «Флориды» Брэд Маршанд (19,6% голосов) и Мэттью Ткачак (10,3% голосов). По 4,7% голосов набрали Юэль Эриксон Эк и Конор Гарланд.

В список также вошел защитник «Бостона» Никита Задоров, набравший 1,9% голосов. Один из опрошенных игроков проголосовал за нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
