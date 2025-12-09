Казинса ударили бы по лицу 24,3% игроков НХЛ, опрошенных The Athletic. Маршанд и Ткачак – в топ-3, Задоров и Мичков тоже в списке

Игроки НХЛ назвали Казинса самым ненавистным хоккеистом лиги.

Игроки НХЛ назвали нападающего «Оттавы» Ника Казинса самым ненавистным хоккеистом лиги.

The Athletic анонимно опросил 120 хоккеистов НХЛ, задав им вопрос: «Кому из игроков больше всего хочется съездить по лицу?»

Казинс возглавил рейтинг, набрав 24,3% голосов. В топ-3 также вошли нападающие «Флориды» Брэд Маршанд (19,6% голосов) и Мэттью Ткачак (10,3% голосов). По 4,7% голосов набрали Юэль Эриксон Эк и Конор Гарланд .

В список также вошел защитник «Бостона » Никита Задоров, набравший 1,9% голосов. Один из опрошенных игроков проголосовал за нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова.