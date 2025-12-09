Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»

Григорий Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы.

Капитан «Салавата Юлаева » Григорий Панин показал фото своего зашитого уха после попадания в него шайбы.

Панин получил травму в выездном матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» 17 ноября (3:4 ОТ). Защитник «Салавата» заблокировал бросок лицом .

Фото своего зашитого уха хоккеист выложил в телеграм-канале «Раздевалка».

Фото: t.me/razdevalka