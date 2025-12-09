Чеккони о КХЛ: «Игра быстрее во всех аспектах, чем в Северной Америке. Любое звено в каждой команде может взять игру на себя и решить исход матча»

Джозеф Чеккони: в КХЛ игра быстрее во всех аспектах.

Американский защитник «Авангарда » Джозеф Чеккони рассказал, какие особенности отметил в игре команд КХЛ .

– К лиге и хоккею в КХЛ быстро привыкли?

– Некоторые команды играют в стиле, который более близок к североамериканскому. Есть команды, которые играют совершенно по-другому. У некоторых более быстрый хоккей, шайбу они двигают быстрее. Я пока не успел сыграть против каждой команды КХЛ, поэтому можно сказать, что я где-то еще привыкаю к хоккею в лиге.

– Разный стиль у команд усложняет задачу? Приходится в том числе отталкиваться от игры соперника при подготовке.

– Многое еще зависит от того, что ты за игрок и какова твоя роль – иногда тебе тяжелее, иногда проще. Но да, многие команды отличаются, у всех есть свои особенности, но движение быстрее, скажем, чем во многих матчах, которые я проводил раньше.

– Можно ли этот фактор назвать одним из главных отличий КХЛ?

– Из того, что я для себя отметил, не уверен, что игроки быстрее, но команды явно показывают более быстрое движение. В принципе – все быстрее во всех аспектах игры. Отмечу и глубину составов: в каждой команде любое звено может взять на себя игру и решить исход матча, – сказал Чеккони.