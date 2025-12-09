  • Спортс
Виларди о психологических проблемах: «Был период, когда я полгода не ходил в школу – боялся, что начнется паническая атака. Все сталкиваются с тревогой, но я испытал это раньше, чем большинство»

Габриэль Виларди рассказал о своей борьб с паническими атаками.

Нападающий «Виннипега» Габриэль Виларди рассказал о своем опыте борьбы с паническии атаками.

«Каждый сталкивается с тревогой, верно? То, что мне поставили диагноз, это не значит, что я страдаю не так, как другие люди. Надеюсь, это поможет людям понять, как с этим бороться.

Моя семья родом из Италии. Из очень консервативного региона Италии. Если бы мой отец сказал, что в детстве у него были проблемы с психикой, это было бы странно, не так ли? Думаю, мы как общество, и особенно в хоккее, сильно выросли в вопросах психического здоровья. Сейчас все иначе. Я смотрю на ошибки, которые совершила моя семья, когда, возможно, они не нашли помощь, и говорю: «У меня все это есть, мне это доступно. Я должен сделать это, потому что они не смогли, и это поможет мне».

Был период, когда я полгода не ходил в школу. Я боялся. Мне казалось, что меня вырвет и у меня начнутся приступы паники.

Для меня самокритика – это не только про панические атаки, я часто сталкиваюсь с этим. И это затягивается. Все начинается с одной игры. А потом я думаю: «Черт, я должен исправиться». Затем это растягивается на три смены, потому что ты все еще думаешь, что должен наверстать упущенное. Следующее, что ты осознаешь, – это то, что прошел целый период, и думаешь: «Черт, осталось всего два периода». Весь первый период я был погружен в свои мысли.

Было время, когда я перестал следить за своими сменами в трех-четырех играх, просто потому что начал слишком много анализировать. Дошло до того, что, что бы я ни делал, я боялся следить за своей игрой, потому что мне казалось, что из этого не выйдет ничего хорошего.

Я был в нужном месте. Я все делал правильно. Но, когда вы погружены в свои мысли, вы не замечаете этого. Вы видите только негативные моменты: «Почему я тогда отдал шайбу? Если бы я играл уверенно, я бы не стал этого делать, я бы держал ее дольше».

Нужно быть счастливым, испытывать радость. Вы должны проживать любую эмоцию, какую захотите. Да, это чувство больше похоже на облегчение, что не всегда приятно, но иногда это хорошо. Это часть процесса.

Одна вещь, которую я говорю детям из академии: «Говорите с собой так, будто разговариваете со своим другом. Если бы ваш друг испытывал трудности или думал, что он отстой, вы бы никогда не сказали ему: «Да, ты отстой». Вы бы сказали: «Ты молодец». У тебя была плохая тренировка или игра, но ты молодец.

Все сталкиваются с тревогой. К сожалению или к счастью, возможно, я столкнулся с этим в более раннем возрасте, чем большинство людей», – сказал Виларди.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
