Плющев о Спронге: «Раз он индивидуально готовится, значит, в ЦСКА на него рассчитывают. Думаю, Федоров не на общественных началах с ним занимается, а по просьбе штаба»

Владимир Плющев высказался о ситуации вокруг форварда Дэниэла Спронга.

28-летний форвард не попал в состав ЦСКА на матчи FONBET КХЛ против «Локомотива» (1:4) и «Торпедо» (1:0). Ранее сообщалось, что лучший бомбардир армейцев Спронг временно отстранен от тренировок с командой.

– Сможет ли Спронг вернуться в полной боевой готовности после отстранения от команды?

– Раз он индивидуально готовится, значит, на него в ЦСКА рассчитывают. Только время покажет, сможет ли он перебороть в себе моменты, которые ему не позволяли себя полностью проявить в игре.

Он работает с Федоровым. Думаю, Федоров не на общественных началах занимается со Спронгом, а по просьбе тренерского штаба, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
