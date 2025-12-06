Ткачев из «Торпедо» хотел бы сыграть 1000 матчей в КХЛ: «Будет неплохо, если смогу. Цели не ставлю, главное, чтобы здоровье позволяло играть»

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачев хотел бы сыграть тысячу матче в КХЛ.

Форвард «Торпедо» Владимир Ткачев выразил желание провести тысячу игр в КХЛ и надежду, что здоровье позволит ему сделать это. В пятницу нижегородский клуб обыграл «Шанхай» (4:3 Б) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

«Мы контролировали игру почти все 60 минут, но это немного сбило настрой. Хорошо, что в итоге смогли выиграть, но нам нужно убрать небольшие помарки в концовке. Необходимо доводить такие матчи до победы в основное время.

Знал, что это 800-й матч для меня, но как-то особенно не готовился, просто круглая дата. Сыграть тысячу матчей? Я не ставлю какие-то цели по количеству игр. В первую очередь хочется, чтобы здоровье позволяло играть, но будет неплохо, если смогу сыграть тысячу матчей», – сказал Ткачев.